Anche la Sardegna onora il grande maestro cantautore bolognese Lucio Dalla.

Il premio della critica della seconda edizione di Premio Lucio Dalla è andato al cantautore di Iglesias Antonello Frongia lo scorso 17 Maggio che sarà uno degli ospiti ufficiali della 3^ edizione prevista sempre a Bologna per la metà di Maggio 2015 insieme a tutti gli altri testimonial del Premio stesso.

Sabato 8 Novembre, presso gli studi discografici della Sinis Record di Andrea Cutri a Cabras, si svolgeranno le selezioni sarde utili per la 3^ edizione nazionale di Premio Lucio Dalla. L’appuntamento è per le 14,30 e i lavori saranno seguiti in prima persona dal patron nazionale Maurizio Meli coadiuvato da Andrea Cutri, Antonello Frongia in qualità di testimonial ufficiale e altri operatori del mondo della musica e spettacolo del panorama sardo. La INFM Produzioni, organizzatrice nazionale di Premio Lucio Dalla, informa inoltre che le prossime selezioni utili sono programmate per il 28 Novembre a Bologna e il 30 dello stesso mese a San Miniato (PI) in Versilia in attesa delle conferme delle date di Agrigento, Milano, Bergamo, Roma e Bari.

La Sardegna quindi come apripista di questa 3^ edizione di Premio Lucio Dalla che già stà coinvolgendo diversi artisti sardi dal nord al sud dell’isola.

Per partecipare alle selezioni dell’8 Novembre prossimo è necessario scrivere unicamente all’indirizzo di posta elettronica della segreteria nazionale info@premioluciodalla.eu . Il regolamento e il modulo d’iscrizione sono scaricabili dal sito ufficiale www.premioluciodalla.eualla voce “Concorso” del menù principale.

La madrina ufficiale del Premio è Claudia Scaglioni, cugina di Lucio Dalla, ultimamente molto presente nei talkshow di Barbara D’Urso su Canale 5 che, insieme ad altri familiari, ha creduto nel progetto artistico in omaggio al cugino scomparso sostenendolo con entusiasmo perchè coerente con lo spirito scoutistico del grande artista nei confronti dei giovani cantautori e interpreti di brani d’autore.

Appuntamento quindi l’8 Novembre a Cabras negli studi del giovane Maestro Andrea Cutri per le selezioni sarde di Premio Lucio Dalla.