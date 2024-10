La Montagna Produce approda alla sua XXIX edizione e si propone come un evento culturale che lega i fili del tempo dentro uno spazio che colora d'antico gli scorci di un immutato vissuto.

In questo contesto il Premio Letterario intitolato a Montanaru è considerato un appuntamento di spessore e crescita culturale utile alla riflessione, ma anche un volano per lo sviluppo del territorio.

<<Questa Amministrazione - spiega Antonella Frongia, assessore alla Cultura del Comune di Desulo - attraverso il Premio si pone come obbiettivo quello di attirare l'interesse della cultura regionale e nazionale verso le tradizioni e i modi di vita che caratterizzano la montagna sarda, unici e autentici. La politica deve prendere coscienza della profonda crisi dei territori montani. Se davvero vogliamo garantire un futuro a questi territori è necessario che si avvii nell’immediato un dibattito serio e risolutivo delle problematiche che ogni giorno dobbiamo affrontare>>.

L’appuntamento con la XXVIII edizione del Premio Montanaru è fissato per venerdì 1 novembre alle ore 16,30 presso la sala convegni delle scuole medie.

La tavola rotonda “Sardegna, sardismo e autonomia”, coordinata da Lucia Cossu, precederà la premiazione dei vincitori e all’incontro presenzieranno il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il sindaco di Desulo Gigi Littarru il Presidente Anci Sardegna Emiliano Deiana, il giornalista Anthony Muroni, l’ex sindaco di Desulo Salvatore Liori e lo storico Francesco Casula.

I vincitori dell’edizione 2019.

Per la sezione -A- poesia in lingua sarda 1 classificato: FRANCO SOTGIU di Oristano con la poesia Punna ‘e Libertade; 2 classificato: FRANCO PIGA di Loiri (OT) con Fogu; 3 classificato: ANGELO MARIA ARDU di Flussio con Cando su filu si segat.

Menzioni SEBASTIANO CAU di Sorgono con S’anghelu ‘e sa lughe; ALESSANDRO NATALI di Tonara con Tzitade; MARIATINA BATTISTINA BIGGIO di Calasetta con me vedàiva figgètta.

Per la sezione B, prosa in lingua sarda 1 classificato: MICHELE PODDA di Cagliari con Su piponzu; 2 classificato: GIANCARLO SECCI di Nurri con Unu pilloni colori de nuxedda; 3 classificato: GIOVANNI PIGA di Nuoro con Franzischeddu. Menzioni GIOVANNI PIREDDA di Calangianus con Lu bandiadori e lu frailaggju; ANDREA MELEDDU di Sorgono con Perdas de làcana; DOMENICO BATTAGLIA di La maddalena con Supra u celu…liggèr.

Per la sezione C, poesia in lingua sarda desulese 1 classificato: ANNA LAURA FLORIS con Sa torrada; 2 classificato: ANTONIO NATALE DEIDDA con Amargura de s’urtima di ‘e s’annu; 3 classificato: ANGELO FLORIS con Fantasias. Menzioni: SEBASTIANO MICHELE LODDO con Maista in eternu (A sa maista Graziella); SALVATORE FRAU con Notte fritta; SALVATORE GIOI con Mamma addolorada; FLAVIO LITTERA con Notte d’Ennargentu

Quest’anno il Premio Montanaru si snoderà nei prossimi mesi invernali e primaverili con presentazioni di libri, romanzi e dibattiti sulla storia e sulle peculiarità della nostra isola. Un autunno di Poesia e Letteratura e STORIA E STORIE DI SARDEGNA questo il titolo della lunga stagione di approfondimenti.