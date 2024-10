Domani, 1 novembre, si svolgerà a Desulo la premiazione dei vincitori dell’edizione 2016 del Premio Letterario della Montagna “Montanaru”, giunto alla sua XXV^ edizione.

L’appuntamento è alle ore 10 nella sala conferenze dell’Istituto Comprensivo.

Il premio, che ha l’intento di promuovere e valorizzare la lingua e la cultura sarda, di favorire e implementare gli studi sulla montagna, sulle sue prospettive di sviluppo e sulla specificità della cittadina di Desulo, è articolato in quattro sezioni.

Per la poesia in lingua sarda si è aggiudicato il primo premio Sebastiano Cau di Sorgono con la poesia “In su ‘isu, una notte”, il secondo Elettra Vidili di Sindia con “Chelu mudu” e il terzo Mariatina Battistina Biggio di Cagliari con la poesia “Ho viagiau”. Menzione speciale, invece, per Antonello Bazzu di Sassari con la poesia “Su trobojiu ‘e sa vida”.

I vincitori della sezione prosa sono Sandro Biccai di Sindia (primo posto) con l’opera “Finit sa temporada”, Domenico Battaglia di La Maddalena (secondo) con l’opera “Cipuddina” e Carlo Mulas di Cagliari (terzo) con l’opera “Mellus mortus chi scraus”. Maria Gerolama Masala con l’opera “Ambìssia de riscattu” riceve la menzione speciale.

Per quanto riguarda, invece, la sezione poeti desulesi, il primo premio va a Salvatore Frau con la poesia “Perdigedda ‘e riu”, il secondo a Giovanni Loddo con “ Benie a m’iere”, mentre il terzo a Angelo Floris con “A un amigu mortu”. Ricevono la menzione Flavio Littera, “Omines lestros”; Antonietta Ruggiu con la poesia “Sa gioventude”, Sebastiano Marcis con “Nasseus cun gepidu, malepede guvernu e religione”.

La vincitrice della sezione “prosa in lingua sarda nella variante desulese” è Pepy Zanda con l’opera “Sa le de s’amore e de s’apprettu”.

La commissione giudicatrice è stata composta dal giornalista Anthony Murony, in qualità di presidente, dal poeta Gonario Carta Brocca, dall’ingegnere Giancarlo Casula, dalla Prof.ssa Franca Marcialis e del Professor Francesco Casula.

Il programma per la mattina di domani prevede, dunque, la premiazione dei vincitori, con la partecipazione del Tenore San Gavino di Oniferi e dell’artista Gisella Vacca.

A presentare la manifestazione sarà Lucia Cossu.