"La Sardegna è una zona che io definisco una Pompei del mare non compresa, con i suoi nuraghi, i menhir, e una ricchezza di siti archeologici impressionante. In questo nuovo libro non troverete mai Atlantide, ma l'isola di Atlante".

Cosi Sergio Frau, giornalista e autore del volume "Le colonne d'Ercole" e del recente "Omphalos", parla dopo aver ricevuto il Premio Lawrence 2017.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso ottenuto dopo una brillante carriera e per il suo ultimo libro, scritto dopo un decennio di ricerca.

“Non sono il primo a dire che Atlante – sottolinea il fresco vincitore - è al centro del mondo, ne hanno già parlato Eschilo, Omero, Plutarco, Esiodo, Socrate, Aristotele, Platone, Diodòro Siculo. Stavolta ho fatto due volte il giro del mondo: prima dal punto di vista archeologico, perché volevo capire che tipo di contatti ci potevano essere nella preistoria e il secondo era capire quale è l'aldilà della varie fedi. E l'aldilà scopro che è sempre un altrove, ma è sempre un altrove dove tramonta il sole, e il sole tramontava da noi".

In attesa di consegnare il premio nella mani del vincitore, Marco Pisano, primo cittadino di Mandas, spiega le ragioni di questa vittoria: "Con questo libro, che è un ponderoso e documentario saggio, ma anche una appassionata, colta e affascinante narrazione, l'autore si dimostra uno scrittore a 360° e un entusiasta ricercatore a cui la Sardegna per prima deve un ringraziamento e un incoraggiamento a valorizzare e diffondere il suo lavoro di ricerca".

E cosi miti, civiltà, religioni, esplorando e utilizzando le fonti di biblioteche, i grandi autori della storia, trovano casa nelle pagine di “Omphalos”.

"Il nuovo libro di Sergio Frau – prosegue il sindaco - arriva dodici anni dopo le Colonne d'Ercole e di questa ulteriore inchiesta non possiamo che essere orgogliosi. Gli studi e le ricerche sul nostro passato non possono che aiutarci a crescere e noi abbiamo il dovere di stimolare la curiosità nei giovani e di indurli a scoprire la memoria della loro cultura, e l'importanza della Sardegna al centro del Mediterraneo"