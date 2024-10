Studenti dell'Università di Cagliari in gara: in palio uno stage retribuito di sei mesi nel team Ichnusa. Per aggiudicarsi la vittoria dovranno elaborare un bel progetto di marketing e comunicazione.

E' la settima edizione del "Premio Ichnusa per il Marketing". Articolato in diverse fasi, il progetto ha coinvolto gli studenti in un seminario preliminare di approfondimento di 3 giorni, dal 25 al 27 febbraio scorsi: i ragazzi hanno avuto l'opportunità di avere un confronto diretto con l'azienda, approfondendo tematiche che spaziavano dal significato del brand management all'importanza dei mass media, fino alle diverse fasi che compongono un piano di comunicazione.

Quest'anno grande attenzione è stata dedicata al coinvolgimento dei Social Network e all'innovazione. In particolare, il team Ichnusa ha messo a disposizione degli studenti tutta la propria competenza ed esperienza anche attraverso esempi e case history per illustrare, in modo concreto, la realtà aziendale e le strategie di marketing implementate a supporto dello storico brand. Terminato il seminario, gli studenti sono entrati nel vivo della competizione, che prevedeva la formazione di gruppi per l'elaborazione di un vero e proprio piano di marketing, volto a sostenere il lancio di un nuovo prodotto in Sardegna.

La giuria, formata parte dal corpo docente dell'Università e parte dai responsabili del brand Ichnusa si riunirà giovedì 9 aprile per selezionare i tre progetti finalisti, giudicati migliori sulla base di precisi criteri: originalità, coerenza e fattibilità tecnica della proposta, chiarezza espositiva del gruppo di lavoro e capacità di lavorare in team.

All'interno di questi primi tre gruppi classificati, sarà inoltre eletto lo studente che potrà svolgere uno stage retribuito di sei mesi all'interno del team marketing Ichnusa, in sede a Milano. La premiazione ufficiale è fissata venerdì 10 aprile nell'aula magna della Facoltà di Economia e Commercio a Cagliari.