Venerdì 23 gennaio si è tenuta presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari la cerimonia di consegna del Premio Fontana di Rosello, istituito dalla Consulta del Volontariato Sassarese e destinato alle onlus che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno.

In questa XV edizione sono state premiate l’Associazione le Poverelle per il settore Cultura, l'Associazione Auser per il sociale, l’ Associazione A.G.E per la cultura e l’ Associazione Telefono Amico Onlus per il sociale.

Inoltre, anche quest'anno sono stati assegnati due premi speciali consegnati a Padre Salvatore Morittu e alla Capitaneria di Porto di Alghero.

In particolare, quest’ultima, è stata premiata dalla Consulta del Volontariato “per l’attenzione che gli uomini della Guardia Costiera hanno per la salvaguardia delle coste e per tutta la comunità del circondario, mettendo a volte a dura prova la loro incolumità". Il premio è stato ritirato dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Mirko Orrù.