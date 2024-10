Il Premio Andrea Parodi 2015 è andato a Giuliano Gabriele Ensemble, mentre il premio della critica a Marina Mulopulos. Si è così concluso dopo tre giorni il concorso, presentato da Gianmaurizio Foderaro di RadioRai e da Ottavio Nieddu, organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi, il cantante sardo scomparso nel 2006.

La manifestazione è l'unica in Italia riservata espressamente alla World Music. Fra i premiati anche Davide Casu per la miglior musica, per l'arrangiamento Corimè, per l'interpretazione Claudia Aru e Corimè, e per il miglior testo ancora Davide Casu.

Erano in gara: Alarc'h (con Ninna e la ninnella, calabrese), Calatia (Arrammulì, napoletano), Claudia Aru Band (Fogu, sardo), Corimè (La scelta, italiano), Davide Casu (Sant'Eulalia, algherese), Giuliano Gabriele Ensemble (Lettera dalla Francia, dialetto ciociaro), Koralira (Nero, calabrese), Marina Mulopulos (Lati', greco), Valeria Tron (Senso dire rien, occitano).

Gran finale del Premio con l'esibizione dei Tazenda, della canadese Alejandra Ribera e del siciliano Mario Incudine. Inoltre durante le serate non solo i concorrenti ma anche tutti gli ospiti hanno cantato un brano di Andrea Parodi. Il Premio si è tenuto in prossimità del nono anniversario della sua scomparsa avvenuta il 17 ottobre 2006.

Le precedenti edizioni del Premio sono state vinte nel 2014 da Flo (Campania), nel 2013 da Unavantaluna (Sicilia), nel 2012 da Elsa Martin (Friuli), nel 2011 da Elva Lutza (Sardegna), nel 2010 dalla Compagnia Triskele (Sicilia), nel 2009 da Francesco Sossio (Puglia).