Due laureati del Dipartimento di Archittetura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari si sono distinti nell'ultima edizione del concorso nazionale "Assurb" riservato a urbanisti e pianificatori territoriali e ambientali.

Guglielmo Ricciardi si è aggiudicato il 1° premio per la miglior tesi di laurea, mentre Daniela Sini ha ricevuto una menzione speciale. Entrambi hanno conseguito la Laura magistrale in Pianificazione, politiche per la città l'ambiente e il paesaggio all'Università di Sassari, che ha sede ad Alghero.

Gugliemo Ricciardi, 26enne di Grugliasco (Torino), ha presentato una tesi intitolata "Qual è il waterfront possibile? L'area orientale di Lisbona al tempo dei cambiamenti climatici". Il suo lavoro è stato premiato per la capacità di unire ‹‹gli aspetti urbanistico-territoriali a quelli ambientali, affrontando un tema di grande attualità quale quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici, permettendo la costruzione di scenari e strumenti decisionali per “pianificare la storia”, ovvero l’essenza della professione dell’urbanista-pianificatore››. Relatrice della tesi è la professoressa Alessandra Casu (Uniss), correlatori i docenti Ivan Blecic (Uniss) e Cristina Delgado Henriques (università di Lisbona).

Daniela Sini, 25 anni, algherese, ha colpito positivamente la giuria del premio "Assurb" con una tesi dal titolo "Strategie e misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico: la costruzione di un modello territoriale per la gestione e la valutazione delle politiche nel territorio di Bosa" (relatore prof. Alessandro Plaisant, correlatrice la dottoressa Miriam Mastinu).