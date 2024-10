Sono stati dati quaranta riconoscimenti per la stagione 2017/18, dopo sette mesi di impegno, lavoro e costanza, come ha evidenziato Mario Frongia, presidente dell’Ussi Sardegna, ieri all’Horse Country Resort di Arborea, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2018.

È stato dato un riconoscimento ad atleti, dirigenti, tecnici, club isolani e nazionali che si nel corso delle stagioni agonistiche 2017 e 2018 si sono messi in evidenza e distinti nella propria categoria. Supportato e patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, dal comune di Arborea, dagli assessorati regionali Sport e Turismo, dal Coni nazionale, dal Coni Sardegna; l’evento è stato realizzato anche grazie ai diversi sponsor che hanno sposato l’iniziativa.

Fondamentale è stata l’ospitalità e la calorosità dell’Horse Country Resort di Arborea, che ha visto sfilare nel proprio centro congressi i premiati: dal recordman italiano sui 100 mt. piani Filippo Tortu con il suo padre-allenatore Salvino, il velocista paralimpico Mattia Cardia, il consigliere del Cagliari Stefano Signorelli, il ct del Cagliari Rolando Maran, il dt della nazionale di nuoto, Cesare Butini, il campione del mondo di pallanuoto Jack Pastorino (Pro Recco) e di rally Miki Biasion, le medaglie olimpiche di atletica Gabriella Dorio e Alessandro Lambruschini, coach e cestisti dell’Hertz Dinamo Academy Cagliari, Marina Presello e Lorenzo Minotti direttamente da SkySport24, i dirigenti della Torres e della Sigma calcio, il canottiere Stefano Oppo, Paolo Serra e l’evento Cagliari Respira, i campioni del mondo di kickboxing Irene Roggio, di judo Sandra Trogu, di palla tamburello Gianni Dessì e Ilaria Garau, Manuela Olivieri, moglie del grande Pietro Mennea, il tecnico del Verdeazzurro Sassari, Patrizia Canu, l’Amsicora che festeggia i suoi 120 anni di attività.

Presenti anche i giornalisti Vittorio Sanna, che nel2018 haraggiunto il record di 500 radiocronache del Cagliari in Serie A, Emanuele Farina e Paolo Carta, secondo posto ai nazionali Ussi di tennis, gli hockeisti Pietro Cicci Doglio e Federica Carta, il pugile Luciano Abis, il triatleta Roberto Zorcolo, i surfisti Matteo e Nicolò Spanu, dal mondo del rally Giuseppe Dettori e Nicola Imperio, il tiratore a volo Matteo Marongiu, il nuotatore Fabio Dalu, il procuratore aggiunto Paolo De Angelis. Durante la serata sono stati premiati anche i giocatori del Cagliari Calcio Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti, i quali per motivi personali non hanno potuto presenziare alla cerimonia. Da quest’anno l’Ussi Sardegna ha istituiti il Premio Ussi - Davide Astori, dedicato al numero 13 di Cagliari e Fiorentina improvvisamente scomparso lo scorso 4 marzo.

Erano presenti i genitori Renato e Giovanna, che hanno consegnato il riconoscimento alla Fiorentina, rappresentata dal vicepresidente Gino Salica. La serata è stata condotta da una maestosa Simona De Francisci, giornalista di Videolina. La madrina dell’evento era Bianca Fusco, Miss Sardegna 2018, ma non sono mancati i momenti comici con gli interventi dell’attore comico cagliaritano Massimiliano Medda.