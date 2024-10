La Polizia di Stato, ha tratto in arresto Gianluca Loi, 47enne cagliaritano, pregiudicato, per il reato di evasione. Verso le 15.25 di ieri, gli agenti della squadra Volante, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, nel transitare in Via Seruci, hanno notato un soggetto che, alla vista dell’equipaggio, si dava a precipitosa fuga verso la sua abitazione, ubicata nella medesima via.

I poliziotti lo hanno subito inseguito ma l’uomo si è infilato nel portone di casa chiudendolo velocemente dietro di se. Dopo essere riusciti ad accedere nel palazzo, lo hanno raggiunto nella sua abitazione e tratto in arresto. Dalle verifiche telematiche è emerso che Loi, nei giorni scorsi, era già stato tratto in arresto per evasione da altri equipaggi della squadra Volante.

Su disposizione del pm di turno, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna. Due ore dopo, un equipaggio della squadra Volante, ha sorpreso nuovamente Loi fuori dall’abitazione poiché si trovava in Piazza Quirra, accertando così una nuova violazione degli obblighi degli arresti domiciliari. Il magistrato ha dunque disposto che fosse trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto in mattinata.