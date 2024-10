I Carabinieri del Norm Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato cagliaritano, classe 1979, poiché qualche ora prima lo stesso aveva compiuto il reato di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente, classe 1959, che minacciava di morte al fine di ottenere da lei del denaro.

La madre riusciva però a dileguarsi, ad allontanarsi dal figlio pregiudicato e a richiedere immediatamente l’ausilio dei carabinieri che giungevano immediatamente immobilizzando il malvivente che si era nel frattempo barricato in casa al fine di sottrarsi all’identificazione dei militari.

I militari però riuscivano a entrare presso il domicilio del pregiudicato e a trarlo in arresto per poi tradurlo presso la casa circondariale di Uta.

Il soggetto è conosciuto a questi uffici in quanto già deferito tempo addietro in stato di libertà per il reato di interruzione pubblico servizio, danneggiamento aggravato nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere.