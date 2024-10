Partirà mercoledì 27 dicembre alle, 18.30, presso il Centro sociale, con la proiezione del film “Natale al Sud”, il calendario degli eventi per il “Natale Giavese” 2017, promossi dall’Amministrazione comunale guidata da Maria Antonietta Uras.

Saranno cinque, in totale, gli appuntamenti che proseguiranno il giorno successivo, il 28, alla stessa ora, nella Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, con l’esibizione del coro gospel “Loving Star”. La Formazione coristica oristanese, nata nel 2004, è attualmente composta da circa 25 donne. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni brani del loro repertorio, come Paradise, Faith, Nearer, Come now is the time to worship, I will follow him, Amen, Salve Regina, Oh holy Night, Happy Day, Swing low sweet chariot, I still haven’t found what I’m looking for, Holy Holy Holy, Joyful Joyful, Hark! The Herald algels sing/Gloria e Agnus Dei. Le voci soliste saranno Giorgia Rosas e Daniela Schirru.

Il 30 alle 18.00, sempre in parrocchia, si terrà il concerto, organizzato dall’Associazione Culturale “Antoninu Paba” dei cori polifonici di Cheremule, Romana, Villanova Monteleone e “Antoninu Paba” di Giave.

Il 2 gennaio, la biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro “I Canti di Nisan” dello scrittore Andrea Sanna. Seguirà un brindisi di auguri per il nuovo anno (18.00). Il 7, alle 18.00, al Centro sociale, avrà luogo la premiazione dei 10 presepi del concorso “Il presepe giavese più bello”, con un montepremi di mille euro. La serata sarà allietata da buona musica e uno squisito rinfresco in collaborazione con i comitati locali.