Un cagliaritano di 21 anni, Leonardo Merci, è morto ieri sera in Liguria, mentre era in vacanza, dopo essere precipitato lungo una scogliera dal sentiero che conduce da Monterosso a Vernazza (La Spezia), sulla costa delle Cinque Terre.

I soccorsi erano scattati ieri sera attorno alle 21:30 quando la compagna della vittima, una giovane di 22 anni, non riuscendo più a comunicare con lui neanche col cellulare, che squillava a vuoto, ha chiesto aiuto.

La ragazza ha raccontato che ieri sera Leonardo aveva lasciato il sentiero per recuperare una tenda da campeggio e non era più tornato. I suoi tentativi di raggiungerlo non erano riusciti, a causa della zona particolarmente impervia. Gli uomini del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti con corde e attrezzature alpinistiche e hanno perlustrato per ore la boscaglia e gli strapiombi sotto il sentiero.

Per recuperare il corpo, trovato dopo quattro ore adagiato sulla scogliera a pochi metri dal mare, è stato necessario un elicottero della guardia costiera di Sarzana, sopportato dai vigili del fuoco e dalla guardia di finanza.

E' stata un'imbarcazione delle Fiamme Gialle a individuare la linea di caduta del giovane turista, fino a quel momento introvabile anche a causa del buio. Merci, secondo quanto ricostruito, è caduto nel tentativo di recuperare una sacca con la tenda, che gli era scivolata oltre la ringhiera di protezione. Una quindicina di operatori del Soccorso alpino, che si sono calati lungo la scogliera per 160 metri, è stata impegnata nelle operazione di recupero.

L'intervento si è concluso solo stamattina attorno alle 9.30, dopo che il corpo di Merci è stato trasportato con un elicottero della prima sezione Volo elicotteri Sarzana Luni alla base di Luni (La Spezia).