"L’ultimo saluto a Giada lo daremo qui a Bosa, la città che lei amava e dove aveva tanti amici". Massimiliano Calanchini, padre della 22enne precipitata dal terrazzo dell'appartamento dell'ex fidanzato a Bosa, commenta così, intervistato dal Corriere della Sera.

L'uomo assolve il 25enne, indagato per istigazione al suicidio. "Nicola non ha alcuna responsabilità in quello che è successo, sono venuto qui proprio per assolverlo. Non è colpa di nessuno se non di noi genitori, che non le abbiamo insegnato a non lasciarsi andare a gesti plateali, come quello che ha fatto per impressionare il suo ex ragazzo e farlo tornare con lei".

Il giovane avrebbe tentato di salvare Giada prendendola per un braccio. Già nel fine settimana potrebbero essere celebrati i funerali.