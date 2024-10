Non corre fortunatamente pericolo di vita il 50enne di Mulinu Becciu, rimasto vittima ieri mattina di un grave incidente domestico, a causa della deflagrazione avvenuta sul balconcino di casa: l’esplosione di una bombola di gas infatti lo ha letteralmente scaraventato dal terzo piano della palazzina dove abita, in piazza Delle Muse.

Nella caduta l'uomo avrebbe riportato diverse fratture e ustioni sul 95 per cento del corpo: per questo motivo infatti, dal Brotzu dove era ricoverato, in codice rosso, oggi è stato trasferito al Centro Ustioni dell’ospedale Civile Santa Annunziata di Sassari.

L’uomo ieri mattina, per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine, è stato letteralmente investito dall’esplosione di una fuga di gas.