Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13:15, in via Arbatax, nel centro abitato di Nuoro una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per soccorrere un automobilista di 80 anni che con la sua auto è precipitato in un cortile privato posto in aderenza al tratto viario.

L'uomo, unico occupante del veicolo, è stato estratto dall’auto dai Vigili del fuoco.

Ha riportato gravi traumi. Sul posto anche il personale medico del 118 e la Polizia municipale.

Al termine del soccorso è stata recuperata dalla proprietà privata anche l'auto.