Sono pronti al presidio ad oltranza davanti al Municipio di Cagliari, i lavoratori precari della De Vizia, il cui contratto è scaduto poco prima delle feste e non è stato rinnovato dopo 10 anni di lavoro.

In questo momento, sotto i portici di via Roma, si trova un gazebo e due grossi fusti che vengono utilizzati dai precari come tamburi per far accompagnare la protesta. Negli zaini portano delle tende per accamparsi nella notte.