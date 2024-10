La Procura militate di Roma ha aperto un'inchiesta penale per far luce sulla posizione del comandante del Reggimento fanteria Sassari Marco Granari, finito nell'occhio del ciclone insieme agli altri commensali del banchetto tenutosi il 7 aprile scorso a Sardara. L'ufficiale avrebbe dichiarato di essersi recato presso le Nuove Terme per discutere di una convenzione fra i militari e la struttura.

Granari, stando a quanto emerso, si trovava col tenente colonello Mario Piras e un altro militare, Davide Concas. Il comandante si sarebbe incontrato col titolare delle Nuove Terme Gianni Corona e con Umberto Oppus a Palazzo Doglio, a Cagliari, anche due settimane prima. La Procura militare vuole verificare la ricostruzione fornita per fugare ogni dubbio sull'opportunità della sua presenza al pranzo dello scandalo.

Al comparire dei finanzieri, diversi commensali avrebbero rapidamente abbandonato la sala cercando di sottrarsi ai controlli. Pietrino Fois, commissario della Provincia di Sassari, ascoltato proprio a tal proposito sabato dalla Procura di Cagliari, ha raccontato di trovarsi in camera per riposare quando le Fiamme Gialle hanno fatto irruzione nell'hotel. Secondo La Nuova Sardegna, il direttore generale dell'assessorato agli Enti Locali Umberto Oppus, anch'egli presente, avrebbe riferito invece che Fois sarebbe fuggito da una finestra alla vista dei finanzieri. Sulla vicenda indaga senza sosta il pm Giangiacomo Pilia facendo ordine fra le numerose testimonianze raccolte.

A numerosi commensali potrebbe essere contestato il reato di false comunicazioni rese al pubblico ministero. I destinatari potrebbero così ritrattare la testimonianza fornite senza la presenza di un difensore.