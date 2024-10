Per domenica 19 giugno 2016, l'organizzazione turistico-culturale BuySardinia ha programmato una gita in pullman, che partirà da Cagliari, nel Supramonte, una giornata tipica nel Parco del Gennargentu, dove tra paesaggi incantati si potranno assaporare in tutto e per tutto le tradizioni e la vita agro pastorale della bellissima Orgosolo.

Il pranzo con i pastori sarà a base di prodotti tipici, mentre nel pomeriggio ci sarà il tempo per ascoltare i canti a tenore dei pastori e per fare un tour tra i Murales di Orgosolo.

Per informazioni è possibile contattare BuySardinia alla seguente mail infobuysardinia@gmail.com o visitare il sito all'indirizzo: http://www.buysardinia.net