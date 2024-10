Inizia a mettersi in moto la macchina della solidarietà da parte delle Amministrazioni comunali nei confronti delle popolazioni colpite dagli incendi di questi ultimi giorni.

Sono ancora negli occhi dei sardi, e non solo, le terribili immagini dei roghi che hanno interessato molte zone della nostra isola, ultimo in ordine di tempo Siniscola. Tanti ettari di terreno bruciati, animali morti, capannoni danneggiati, persone che hanno perso in pochi minuti il frutto di anni di lavoro. Scene che non possono lasciare indifferenti nessuno.

Per questo motivo il Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro, in collaborazione con i locali allevatori, ha deciso di promuovere un raccolta di balle di fieno o altro, che si terrà presso l’ippodromo comunale.

Come ha specificato lo stesso primo cittadino “Chiunque abbia la sensibilità di fare questo gesto può mettersi in contatto con il Gestore dell'ippodromo o direttamente in Comune”.