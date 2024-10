Dopo la lodevole iniziativa dei pastori che hanno deciso di donare un agnello a coloro che hanno dovuto chiudere l’attività per vie delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus e le mascherine prodotte da tre sarte, ora è toccato ai Comitati e alle Associazioni di Pozzomaggiore compiere un gesto di solidarietà verso coloro che sono in prima linea per lotta al Covid-19.

Una cifra, 3mila 300 euro, che saranno destinati, tramite la Fondazione Dinami Onlus, all’ospedale di Sassari per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature.

“Un’altra grande testimonianza del grande spirito di generosità e solidarietà che anima il nostro paese”, questa la loro voce unanime.