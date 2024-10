“Non è la prima volta in questi anni che i gruppi di minoranza cercano di richiamare l’attenzione sullo stato della palestra comunale di Via San Pietro, sia verbalmente in consiglio comunale che con segnalazioni scritte”.

Con queste parole, scritte in una nota stampa, i gruppi di minoranza Pozzomaggiore “Progetto Civico per Pozzomaggiore e Paridade pro Tottu” ha annunciato la presentazione, nei giorni scorsi, di un’altra interrogazione al sindaco Mariano Soro dove si segnala “Il grave stato di degrado ed incuria in cui versa la struttura, in particolare le inadeguate condizioni igienico sanitario, l’inagibilità dei bagni e del sistema idrico. A lamentarsi con i gruppi di minoranza, direttamente i fruitori della palestra”.

“La struttura – scrivono i due gruppi di minoranza – a seguito di un accordo con l’istituto comprensivo di Pozzomaggiore viene utilizzata dagli studenti per le attività scolastiche, inoltre viene concessa ad Associazioni e a gruppi di persone, per attività sportive dietro pagamento di un piccolo canone mensile”.

“Per molto tempo – proseguono i firmatari – le porte della palestra non vengono chiuse dando l’opportunità a chiunque di accedervi liberamente. Da circa 4 mesi esiste una perdita costante di acqua nelle tubazioni, fattore che ha portato alla chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua, inoltre una parte dei bagni è non funzionante da tempo”.

“Cosa molto più importante – aggiungono “Progetto Civico per Pozzomaggiore e Paridade pro Tottu” – non esiste un piano di pulizie adeguato, per cui le condizioni igienicosanitarie sono non adatte alla funzione che la struttura riveste ed in particolare all’uso da parte soprattutto dei bambini e dei ragazzi delle scuole”.

I due gruppi di minoranza chiedono al primo cittadino “Se e quali interventi manutentivi prevede effettuare a fronte delle problematiche rilevate” e “Se Intende calendarizzare e rendere attuativi puntuali interventi di pulizia e sanificazione dei locali”.