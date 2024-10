Il Comune di Pozzomaggiore ha pubblicato il bando per la selezione di 6 volontari che saranno impiegati nel progetto del Servizio civile “Pozzomaggiore nel presente e nel passato”.

Il servizio (durata 12 mesi) si svolgerà per 5 giorni alla settimana per un totale di 30 ore settimanali e avrà come obiettivo generale quello di aumentare il benessere della popolazione. Nello specifico si lavorerà per potenziare i servizi e le iniziative a favore dei minori, ragazzi e anziani residenti, oltre che garantire il sostegno e ridurre l'insuccesso scolastico.

Tra le attività previste, quella della realizzazione di una serie di percorsi, tra cui “Dal libro alla rappresentazione”, per il sostegno personalizzato allo studio per i minori della scuola primaria e secondaria di primo grado in difficoltà e per l'educazione per il rispetto del patrimonio culturale e identitario territoriale sempre rivolto ai ragazzi.

Inoltre, i volontari che verranno selezionati si attiveranno per la promozione di eventi sportivi, culturali e musicali per giovani e adulti, di giornate dedicate all'ascolto di musica e canzoni d'epoca e per la raccolta di proverbi, detti e massime tipiche.

Potranno presentare la domanda i ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Necessario il possesso del diploma di Scuola Media Superiore. La stessa potrà essere sia a mano, all'Ufficio protocollo del comune, sia con raccomandata con ricevuta di ritorno Comune di Pozzomaggiore – Via Sac. Fadda 10 – 07018 Pozzomaggiore (SS) oppure con posta elettronica, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it. La scadenza è fissata per il 28 settembre alle 14.00.