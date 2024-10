La Santa Messa domenicale a Pozzomaggiore, in programma alle 10.00 e in accordo con il parroco Padre Antonio, sarà trasmessa in diretta su Facebook nella pagina https://www.facebook.com/San-Giorgio-Pozzomaggiore-109688354011769/.

Ciò, spiegano i promotori, vuole essere “Un segnale di conforto che potrà arrivare nelle case di tutti i pozzomaggioresi e non solo”.