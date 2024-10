Il freddo pungente di questi giorni aveva convinto una coppia di anziani coniugi di Pozzomaggiore a lasciare accesa la stufa a legna, ieri sera, per cercare di riscaldare un po’ casa mentre andavano a fare spesa ma, quando sono tornati ed hanno aperto la porta, si sono trovati davanti a un incendio che minacciava di arrivare alla cucina con il rischio di surriscaldare la bombola che la alimentava.

Marito e moglie hanno cercato per due volte di entrare e staccare la bombola, ostacolatati dal fumo che gli impediva di vedere e minacciava di soffocarli, quando è arrivata sul posto la pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

I militari si sono immediatamente resi conto del pericolo e, afferrato l’estintore di bordo, sono entrati in casa facendosi strada nella coltre di fumo, sino all’origine dell’incendio e, mentre uno di loro, assicuratosi che i due anziani fossero in salvo, rientrava in casa per assicurarsi che non ci fosse nessun’altro, l’altro spegneva rientrava in casa per assicurarsi che non ci fosse nessun’altro, l’altro spegneva le fiamme e, staccata la bombola dalla cucina ormai incandesente, la portava fuori e la metteva in sicurezza, raffreddandola con l’innaffiatoio del giardino dell’abitazione di fronte.

L’arrivo dei vigili del fuoco di macomer, che isolavano l’impianto elettrico e domavano definitivamente l’incendio, scongiurava definitivamente il pericolo ed i proprietari, ripresisi dallo spavento ed aiutati dai concittadini subito accorsi, potevano iniziare a rimettere in ordine la loro casa.