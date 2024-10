Mancano ormai pochi giorni alla festa di San Pietro Apostolo a Pozzomaggiore. Il programma, predisposto dal Comitato e dalla famiglia Pontis-Angius, avrà inizio giovedì 28 giugno alle 18.30 con la partenza delle bandiere religiose dalla casa dell’obriere in via S’ena.

Alle 19.00 sarà celebrata la Santa Messa e i Vespri solenni nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire seguita dal saluto al Monumento dei caduti in Piazza Maggiore. Al termine, si terrà la tradizionale ardia che sarà guidata da Antonello Angius (cavallo di punta) accompagnata da Salvatore Cossu e Maurizio Loi (prima scorta), Giovanni Piras e Piergiorgio Corongiu (seconda scorta) e Francesco Pira e Matteo Sanna (terza scorta).

Alle 21.30 è in programma l’esibizione del “Gruppo Dance 2000” di Marielisa Oppes. Alle 22.30 la locale compagnia teatrale “Funtana Manna” porterà in scena la nuova commedia dal titolo “Su Disizu”.

Venerdì 29 alle 9.00, nuova partenza delle bandiere religiose dall’abitazione dell’obriere in via S’ena mentre alle 9.30 partirà la processione per il Colle di San Pietro alla presenza della banda musicale di Villanova Monteleone e del gruppo folk “Santu Juanne Battista” di Mara.

Alle 10.00 nuova ardia in onore del Santo che sarà ripetuta alle 11.30. Alle 10.30, nel piazzale di San Pietro, sarà officiata la Funzione Liturgica Solenne. Alle 18.30 le bandiere religiose saranno portate nel colle di San Pietro dove, dopo la celebrazione della Messa accompagnata dal coro di Pozzomaggiore (19.00), avverrà lo scambio con il nuovo obriere Paolo Rassu.

Alle 22.00 spazio alle tradizioni sarde con la partecipazione del Coro di Pozzomaggiore, del “Cuncordu Planu de Murtas” di Pozzomaggiore, il gruppo tenore “Su Remediu” di Orosei, i gruppi folk “Santu Matheu Tzaramonte” di Chiaramonti e “Santa Barbara” di Macomer. Inoltre è prevista l’esibizione di Dino Madau con “Le pietre sonore di Sciola”. Domenica 1 luglio il galoppatoio comunale ospiterà il palio di San Pietro.