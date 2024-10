L’inaugurazione del murale “La Salita verso il Santuario”, avvenuta nella serata di ieri 22 giugno, ha chiuso ufficialmente la prima edizione del concorso “Santu Antine Pozzomaggiore Contest”, voluto fortemente dalla Pro loco di Pozzomaggiore, dall’Amministrazione comunale e dal Comitato di San Costantino.

Una cerimonia semplice ma significativa con cui il paese del Meilogu ha reso ancora una volta omaggio a una delle feste più significative non solo del territorio circostante, ma di tutta la Sardegna: la Sagra di San Costantino.

L’opera, realizzata dal bravissimo artista locale Gianni Ruggiu, è il premio della giuria tecnica che è stato assegnato alla fotografia “La Salita verso il Santuario” di Angelo Saiu.

La cerimonia è stata aperta da Lucia Cossu che ha parlato di quest’iniziativa come un esperimento. Un accenno anche ai vincitori della cosiddetta “prima fase” del concorso 2017: Noemi Cuccuru con “Lumen Solis (primo posto), Marilisa Cossu con “Rosso: tradizione, devozione, passione ed emozione” (secondo posto) e Angelo Saiu con “La Salita verso il Santuario” (terzo posto).

In apertura del suo intervento, il Sindaco Mariano Soro ha voluto ringraziare la famiglia Serra che ha dato la possibilità di realizzare il murale nella facciata della sua abitazione. Inoltre, il primo cittadino ha parlato dell’inizio di un “Percorso di murales” che potrà essere realizzato anche attraverso persone giovani come Gianni Ruggiu.

Il Presidente del Comitato di San Costantino, Salvatorico Fara, ha espresso il suo ringraziamento verso coloro che si attivano per la valorizzazione e la buona riuscita della festa e ha dato appuntamento al 6, 7 e 8 luglio. Il presidente della Pro loco, Giommaria Spanu, ha rimarcato come la figura dell’artista Ruggiu possa essere da esempio anche per altri giovani. L’occasione è stata propizia per presentare l’edizione 2018 del concorso fotografico.