In Sardegna

Potrebbe nascere a Villacidro il primo distributore di metano per autotrazione in Sardegna, l'unica regione italiana ancora priva del gas naturale. Il progetto del gruppo Comit, che ha una partnership con l'iberica Molgas, per la fornitura del metano e il gruppo Grendi per il trasporto dell'iso-container con il gas liquido (Gnl), corre su un doppio binario legato al gruppo Isa.