E’ operativo dal 7 luglio scorso l’elicottero supplementare che per sessanta giorni affiancherà l’apparato aereo antincendi della Regione Sardegna. Il velivolo, un Ecureuil AS 350 B3, si aggiunge agli altri undici presenti nell'Isola, ed è stato ridislocato presso la base di Limbara perchè il territorio Gallurese presenta caratteristiche di alto rischio incendi. In questa stagione le condizioni di vulnerabilità del territorio dell’Isola risultano, infatti, aggravate a causa dei tagli finanziari imposti dallo Stato che si sono proiettate nell’ operatività dell’apparato antincendi della Sardegna.

“Per sopperire almeno in parte a tale criticità, abbiamo disposto il potenziamento della flotta elicotteristica regionale, mettendo a disposizione del Corpo Forestale le risorse necessarie all’operatività del dodicesimo velivolo”, spiega l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Andrea Biancareddu.

In conformità al vigente piano antincendio, la Regione Sardegna, unica in Italia, impiega così ben dodici elicotteri del tipo Ecureuil AS 350 B3 oppure Aerospatiale 315B Lama, presso altrettante basi opportunamente distribuite sul territorio. Il risultato assicura la massima tempestività nello spegnimento attraverso una portata di estinguente di 800-900 litri e una capacità di rifornimento idrico in volo e nelle vicinanze dell’incendio.

Tuttavia, non sempre le condizioni dell’incendio, influenzate sia dal combustibile che dalle altre componenti chimico-fisiche che generano la combustione, consentono all’apparato regionale di mettere sotto controllo l’incendio.

“E necessaria una forte azione preventiva per contenere e contrastare il fenomeno degli incendi estivi” - sottolinea l’assessore Biancareddu, che raccomanda ai cittadini e a tutti coloro che esercitano attività produttive nel territorio - “di rendersi partecipi della prevenzione dagli incendi boschivi, applicando le prescrizioni antincendio e segnalando al 1515 ogni insorgenza e notizia utile ad assicurare alla giustizia gli incendiari, e ringrazia tutti gli operatori della Regione, degli Enti Locali, dello Stato, delle compagnie barracellari e delle associazioni di volontariato per l’impegno per tutelare l’ambiente, la sicurezza e lo sviluppo dell’Isola”.