Secondo quanto riporta l’Ansa, la Dda di Cagliari avrebbe rafforzato le misure di sicurezza, col potenziamento della scorta e con un'auto blindata, per il procuratore di Tempio Pausania, Domenico Fiordalisi.

La decisione sarebbe arrivata in seguito alle minacce di morte ricevuto la scorsa estate legate forse alle ordinanze di abbattimento di edifici abusivi, circa 150, firmate dal magistrato prima quando era in Ogliastra e poi in Gallura, compresa La Maddalena.

I malviventi avrebbero voluto far saltare in aria l'auto del magistrato. Infatti, tra gli indizi al vaglio degli inquirenti c’è il ritrovamento a Jerzu di 35 grammi di esplosivo dotato di un detonatore nascosti nella casa di un trentenne originario di Tertenia e finito alcuni giorni fa in carcere.

Gli inquirenti però, altre a questa pista ne analizzano anche altre.