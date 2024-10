Sono iniziati con grande intensità i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro su tutto il territorio di competenza.

I militari della Compagnia di Nuoro in due giorni hanno controllato 5 ovili, 10 circoli privati, effettuati dieci posti di blocco, numerose perquisizioni personali, veicolari e locali.

Cinque persone sono state denunciate per violazioni al codice della strada. Nello specifico tre per guida in stato d’ebbrezza e due per guida senza patente poiché revocata. Inoltre, sono stati effettuati numerosi sequestri di macchine perché gravate da provvedimenti amministrativi.