Uno sciopero, con un presidio cominciato dalle 9.30 di questa mattina davanti alla sede di Poste Italiane in via Simeto, che coinvolge oltre 100 dipendenti Manitalidea, la società che ha in appalto i servizi di pulizie degli uffici postali di Oristano, Sud Sardegna e Cagliari.

Braccia incrociate

La mobilitazione, che segue la scia dell’iniziativa di due settimane fa davanti ai cancelli del Cmp Poste a Elmas, (aeroporto), è organizzata da Filcams, Fisascat e Uiltrasporti: da oltre due mesi la società non paga gli stipendi da oltre due mesi, sebbene le maestranze abbiano continuato a garantire il servizio di pulizia indispensabile se si considera che si tratta di uffici pubblici.

I sindacati di categoria sono decisi più che mai ad avere risposte da parte di Poste Italiane (Ente col quale è in essere l’appalto con Manitalidea), per risolvere l prima possibile la difficile vertenza.

