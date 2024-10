Anche in Sardegna Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del consulente finanziario, la cui ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 gennaio tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

Poste Italiane, in linea con quanto previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, entro il 2024 potrà contare su una rete di 10mila professionisti della consulenza finanziaria in tutta Italia con una particolare attenzione ai giovani (l’età media si abbasserà da 41,7 a 40 anni) e al livello di istruzione: nei prossimi due anni l’Azienda stima che il 60% dei consulenti finanziari sia laureato, una crescita che trova conferma già negli ultimi cinque anni in cui la percentuale di figure laureate in questo settore è passata dal 26% nel 2017 al 52% nel 2021.

L’Azienda, oltre a selezionare consulenti finanziari, offre l’opportunità a giovani neolaureati in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale che abbiano conseguito, da meno di 12 mesi, la Laurea Magistrale, di svolgere uno stage della durata di 6 mesi all’interno della Funzione Immobiliare, anche a Cagliari, nel ruolo di “Junior Real Estate Engineer”.

Tra le attività previste dallo stage ci sono la partecipazione alla realizzazione dei nuovi progetti infrastrutturali previsti su tutto il territorio nazionale, e il supporto al team nel coordinamento e nell’esecuzione delle attività immobiliari in relazione agli obiettivi strategici di rinnovamento della rete degli uffici postali.

Anche in questo caso è possibile presentare la propria candidatura attraverso il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, e il termine ultimo è fissato al 28 febbraio.