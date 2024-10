In questo periodo di emergenza è di grande sollievo il fatto che le associazioni di volontariato siano a supporto delle Amministrazioni comunali. Succede così anche ad Alghero dove, soprattutto in questi giorni, i volontari stanno assistendo i pensionati che si recano agli sportelli delle Poste per il ritiri delle pensioni.

“Le ringrazio, una a una: Misericordia Alghero, Radio Club, ERA, Polisoccorso Alghero, Alghero Soccorso, Angeli Custodi. E poi i Barraceli sempre operativi, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sempre pronti e disponibili”, queste le parole del Sindaco Mario Conoci.

“Insieme alle straordinarie associazioni di volontariato – ha aggiunto l'Assessore con delega alla protezione Civile Andrea Montis – troveremo una soluzione per ciascuno di voi”.