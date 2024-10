Dispute o meno che siano, i post sulle rispettive pagine Facebook non sono del tutto di benevola atmosfera, meningite e i casi di meningococco di queste settimane hanno comunque reso non facile il lavoro delicato di intrattenimento danzante dei locali del circondario.

Ecco cosa si legge sui social.

FB, COCO’. «L’organizzazione del Coco’ Discoclubbing da questo venerdì trasferirà la propria serata e format NOCHE DE TRAVESURAS al JKO’. Cessata la collaborazione con il dj e animatore della nostra serata Roli Fernandez Garcia lo ringraziamo per il trascorso degli ultimi due anni con noi».

FB, Noche de Travesuras. «NOCHE DE TRAVESURAS, è un organizzazione che non si è mai tirata indietro nel collaborare, nel permettere a tutti di poterci lavorare e allo stesso tempo di guadagnare. Vi chiediamo solamente di averne rispetto, le delusioni non ci preoccupano ci hanno sempre solo fortificato... ma la colpa è tutta nostra per aver dato troppa importanza e fiducia a chi ha dimostrato di non meritarsela. Se ad oggi siamo anche grazie a voi l’organizzazione più richiesta in tutta la Sardegna bisognerebbe farsi delle domande, ma basta parlare facciamo parlare i fatti. Le parole abbondano sulla bocca degli sciocchi. Questo venerdì si fa festa, la festa che tutti ormai conoscete, all’Fbi disco Club di Quartu».