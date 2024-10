È ripartito questa mattina, dopo lo stop obbligatorio dovuto all’emergenza sanitaria, il mercato settimanale del venerdì di piazza Rinascita.

Riaperto con la nuova organizzazione in via sperimentale in accordo con gli ambulanti e in ottemperanza al Dpcm anti Covid-19 che segue le necessarie misure di sicurezza per la tutela di venditori e clienti. Un unico ingresso differenziato in entrata e in uscita, da piazza Rinascita, lato Poste italiane.

Mascherine, distanza di sicurezza e igienizzazione delle postazioni. Così si presentava questa mattina il mercato accogliendo i primi clienti della giornata.

Lentamente si sta ripartendo, in questa nuova normalità. “Siamo consci che non sarà facile, questa è una fase delicata. Non siamo ancora usciti da questa emergenza perciò è necessario rispettare le regole di sicurezza.

Invitiamo i cittadini a frequentare il mercato settimanale del venerdì, gli ambulanti sono pronti a dare questo importante servizio per il motore dell’economia locale in piena sicurezza”, ha scritto l’amministrazione comunale.