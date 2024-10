Un esposto per un post contro la comunità Rom, pubblicato dal consigliere comunale di Selargius, Pierpaolo Ambu (Fi), è stato presentato in Procura a Cagliari dall'Asce, l'associazione sarda contro l'emarginazione, che si ritiene diffamata.

La denuncia dell'associazione, rappresentata da Antonello Pabis e assistita dall'avvocato Michele Zuddas, riporta il testo postato da Ambu l'1 giugno scorso, durante la campagna elettorale per le amministrative. L'Asce, si legge nell'esposto-querela, "non svolge alcuna attività elettorale, ma si impegna quotidianamente contro le discriminazioni etniche e sociali, contro l'emarginazione sociale ed economica e soprattutto promuove iniziative per combattere l'odio e la discriminazione razziale ed etnica. Tale attività si pone in contrapposizione alle iniziative di istigazione all'odio razziale che si manifestano sotto diverse spoglie e attraverso i più utilizzati social network".

E' quindi evidente, secondo l'associazione, "che le affermazioni didascaliche di Ambu, e il pensiero sotteso, non possano ricondursi alla critica politica e al conseguente dibattito politico elettorale. Infatti, il medesimo non entra nel merito della fattibilità o opportunità della proposta politica, ne motiva il suo, sottinteso, parere negativo se non con l'unico evidente riferimento ai Rom e alla loro cultura".

L'avvocato Zuddas chiede ora alla Procura di disporre gli opportuni accertamenti sui fatti riportati, "valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti".