Sono ore di grande apprensione per Stefano Muceli, il 57enne scomparso tre giorni fa da Cardedu, quando si è allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame.

Secondo una notizia che sta circolando nell’ultima ora su vari canali, anche Whatsapp, l’uomo sarebbe stato avvistato a Tortolì e, nello specifico, nella zona di viale Arbatax. Al momento, però, non sono giunte conferme in tal senso. Le ricerche vanno avanti ininterrottamente ormai da tre giorni con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi, non soltanto dei Vigili del fuoco, per trovare il 57enne.

AGGIORNAMENTO DEL 31 MAGGIO 2023: Trovato senza vita l’allevatore scomparso da Cardedu