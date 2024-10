Le mura di Alghero sono state nuovamente abbellite con due cannoni completamente restaurati.

Collocati sul bastione Marco Polo, nei pressi della Torre della Polveriera, i due pezzi sono stati recuperati dal deposito dell’officina comunale, dove si trovavano da lungo tempo.

Restano da posizionare ancora altri quattro cannoni, le cui operazioni di restauro sono state praticamente ultimate. La collocazione è prevista per metà mese circa. Si tratta dei due pezzi originariamente presenti nei pressi della Torre di Sulis e di altri due elementi rinvenuti dopo l’abbattimento dell’ ex Circomare sulla Banchina Sanità. I due cannoni, originariamente posizionati sull’ approdo sul quale venne edificata la struttura, fungevano da bitta per l’ormeggio delle imbarcazioni.