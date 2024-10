Un dipendente dell'Antiquarium Arborense di Oristano è risultato positivo al coronavirus. A darne notizia è il sindaco Andrea Lutzu, che è stato informato in merito dalle autorità sanitarie. Il contagio è stato riscontrato dopo che il dipendente della struttura è rientrato da una vacanza nel nord Sardegna, in seguito alla quale aveva avvertito sintomi febbrili. Le condizioni di salute dell'uomo non sarebbero gravi.

Il primo cittadino, nonché presidente della Fondazione Oristano da cui dipende l'Antiquarium, ha disposto la chiusura del museo, della Pinacoteca comunale Carlo Contini e del Centro di documentazione sulla Sartiglia.

"Stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione - spiega Lutzu - Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare la situazione e assumere i provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Al momento riteniamo doveroso chiudere precauzionalmente le strutture dove operano le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il dipendente positivo".