Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 5 maggio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Nuoro, in collaborazione con il nucleo operativo Radio Mobile, hanno denunciato un 35enne nuorese per guida in stato di ebbrezza.

Al giovane è stata anche ritirata, in via cautelare, l’arma di ordinanza e altri tre fucili regolarmente detenuti in quanto di professione guardia giurata.

Nello specifico, come riferito dalla Polizia, tutto nasce dalla chiamata al 113 di alcuni passanti che hanno notato, in una via cittadina, un concitato litigio tra una donna e un uomo che indossava la divisa da guardia giurata. La Sala Operativa della Questura di Nuoro ha quindi immediatamente diramato la nota di ricerca dell’auto con la quale il 35enne si era allontanato.

In breve tempo il giovane è stato individuato dai militari della radio mobile dei Carabinieri ed è stato sottoposto all’alcool test che ha dato esito positivo.

Il 35enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente, sequestro amministrativo del mezzo ed è stato, altresì, sottoposto al ritiro cautelare delle armi.