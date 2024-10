Tutti i tamponi molecolari effettuati a Seulo il 3 agosto su 130 persone, a 72 ore dal potenziale contatto con un positivo a una festa, sono risultati negativi. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale in una nota sottolineando che in ogni caso i protocolli stabiliti per la variante Delta "prevedono 10 giorni di quarantena anche per i contatti brevi o in permanenza nello stesso ambiente".

Al termine dell'isolamento, dunque, i 130 verranno sottoposti a un nuovo tampone. "I vaccini funzionano e attenuano di molto le possibilità di contagio - aggiunge poi il Comune -, bisogna non aver paura di riprendere la vita normale e aver fiducia nella scienza e nella tecnologia, prima o poi il virus arriverà ma ci troverà protetti dal vaccino, non siamo più al marzo 2020, non siamo più senza difese, stiamo sviluppando anticorpi. Chi può si vaccini".