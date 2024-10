E' a sua volta positiva al Covid-19 la moglie del 75enne morto a Samassi, deceduto per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato contagiato dal coronavirus.

La donna è ricoverata presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

In paese è scattato il protocollo di gestione dell'emergenza. Sono state individuate tutte le persone entrate in contatto con la coppia di recente. Per loro sarà disposta la quarantena o l'isolamento fiduciario.