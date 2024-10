Una paziente, ricoverata nel reparto di Geriatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è stata messa in isolamento dopo che i medici hanno appurato che la donna è colonizzata, cioè portatrice sana ma non infetta, da un batterio multi-resistente agli antibiotici.

La donna - fa sapere l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari - è stata trasferita in una stanza singola dello stesso reparto, così da restare isolata dagli altri degenti ed evitare un'eventuale diffusione. Nei giorni scorsi i medici - come anticipato da La Nuova Sardegna - avevano paventato che la donna fosse colonizzata dal batterio multi-resistente denominato New Delhi, ma le analisi effettuate sulla paziente hanno escluso la presenza di questo microrganismo, e il referto medico è stato inviato al Ministero della Salute.

"Come ospedale manteniamo sempre attive le procedure igienico-sanitarie e di prevenzione da microrganismi multi resistenti", precisa oggi in una nota il direttore del Presidio ospedaliero, Bruno Contu.

"In casi particolari, cioè in presenza di pazienti colonizzati, chiediamo ai parenti di attenersi scrupolosamente alle regole del reparto".

L'Aou precisa anche che nei suoi reparti è sempre attiva una sorveglianza epidemiologica per la prevenzione delle infezioni, con particolare riferimento a quelle correlate all'assistenza: "Un gruppo di esperti, medici, biologi, infermieri e tecnici, da anni sono impegnati in una delicata attività di controllo e monitoraggio".