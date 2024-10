“Io vengo da voi per prendere informazioni supplementari. La nostra voglia di risolvere il problema c’è, ma dobbiamo tenere conto che bisogna negoziazione con l’Unione Europea per evitare infrazioni e anche avere come riferimento la tutela delle coste per evitare l’erosione”.

E’ quanto ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sulla dolorosa questione della Posidonia oceanica spiaggiata. Il ministro è arrivato alle 10:30 ad Alghero per la sua prima tappa di una due giorni di sopralluoghi nel Nord dell’Isola.

IL VIDEO

Ad accompagnare nella visita il ministro è stata proprio la parlamentare algherese Paola Deiana.

“Da quando mi sono insediata in Parlamento – ha detto la deputata - ho preso a cuore questa problematica che ricordo non riguarda solo Alghero, ma anche altre città d’Italia. La mia proposta di legge 'Interventi a favore della corretta gestione della Posidonia oceanica' è già depositata e con l’aiuto del ministro in realtà vorremo poi fosse un emendamento del provvedimento Salvamare al fine di velocizzare l’iter”.

Paola Deiana ha tenuto anche ha sottolineare: “Nella proposta di legge io propongo una vagliatura in loco perché dobbiamo assolutamente recuperare la sabbia preziosissima per i nostri litorali e separare la frazione organica. L’innovazione sarà anche l’affondamento. Il percorso naturale, infatti, qualora non ci fossero ostacoli antropici, è la riposizione della Posidonia al largo in fondi di macerazione, dove i macronutrienti ritornano in circolo per l’ambiente”.

Presente al sopralluogo anche l’assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis: “Riteneteci a vostra disposizione per tutto quello che noi possiamo fare per aiutare ad accompagnare questo processo legislativo”.

Dopo la tappa ad Alghero, il ministro alle ore 12:30 ha incontrato il sindaco di Porto Torres per poi proseguire con il sopralluogo al SIN di Porto Torres.

Alle 16:40 Costa terrà una riunione, sempre a Porto Torres, con il Consiglio direttivo del Parco dell’Asinara. Il trasferimento sull’isola è previsto in serata (con partenza da Stintino alle 19:15), mentre la visita al Parco, ultima tappa del ministro, la mattina di sabato 13 luglio, dalle 9:30 alle 12:30.