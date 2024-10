Scontro tra un’auto e una moto nella centralissima via Vittorio Veneto a Posada. Questa mattina, intorno alle 13:30, è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola. Ad avere la peggio il motociclista, portato in ospedale da un’unità di base del 118 di La Caletta. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.