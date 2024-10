Nella mattinata di oggi, 31 luglio 2014, i Carabinieri del NOE di Cagliari, in esecuzione al decreto emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari, hanno posto sotto sequestro preventivo l’impianto di trattamento rifiuti e acque della WAHOO Spa – in liquidazione, ubicato nell’agglomerato industriale di Portovesme nel comune di Portoscuso (CI).

L’attività investigativa intrapresa dai militari del NOE e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, ha riguardato lo stato di degrado ambientale in cui versa tutta l’area dell’impianto interessata dall’abbandono diffuso di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in seguito alla chiusura dell’attività dell’azienda, che insiste su una superficie di proprietà del SICIP (Consorzio Industriale Provinciale del Sulcis-Iglesiente).

Al momento è stato segnalato all’A.G. il legale rappresentante dell’azienda in liquidazione.

Le ipotesi di reato è quella di abbandono incontrollato di rifiuti e realizzazione di una discarica abusiva.