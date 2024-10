Un incidente mortale è accaduto questo pomeriggio sulla strada provinciale 2, vicino a Portoscuso, in provincia di Carbonia-Iglesias.

Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista 39enne di Carbonia, Christian Marras, ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada andando a schiantarsi contro una roccia.

Come hanno constatato i medici del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente, l'uomo è morto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire le cause dello schianto.