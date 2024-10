Verranno celebrati a Portoscuso mercoledì 2 novembre i funerali di Franco Chighine, 55anni, operaio all’Eurallumina, vittima del terribile incidente avvenuto ieri alle 18,30 a qualche chilometro da Iglesias, sulla SS 126, vicino alla frazione Bindua, all'altezza dei fanghi rossi.

Il centauro stava viaggiando sulla sua moto con la figlia 15enne quando, secondo le prime ricostruzioni, ha tamponato un’auto che viaggiava sulla sua stessa direzione.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo per il 55enne non c’è stato più nulla da fare. La figlia non ha riportato gravi conseguenze, mentre sono rimaste illese le persone che viaggiavano sull'auto.

Tutto il paese di Portoscuso si stringe nel grandissimo dolore per la prematura e drammatica perdita di un uomo che si circondava di tanti amici, un papà speciale che amava sua figlia più di qualsiasi altra cosa al mondo.

Tantissime le foto con lei sui social così come tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti che piangono la scomparsa di una persona speciale.

L’ultimo saluto a Franco avrà luogo mercoledì 2 novembre nella Chiesa di S.G. Battista a Portoscuso alle 15,30, dove verrà celebrata la Santa Messa “Corpore Presenti”.