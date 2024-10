La Polizia di Stato, durante i consueti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto un 21enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di sabato, gli Agenti della Volante del Commissariato di Carbonia hanno fermato, per un controllo, dei giovani che sostavano nella piazza del comune di Portoscuso avendo riconosciuto uno di loro per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Uno di loro, sin dal primo istante ha mostrato segni di nervosismo tanto da insospettire gli operatori che per tanto hanno ritenuto di approfondire il controllo estendendolo allo zaino indossato dallo stesso e al cui interno sono stati rinvenuti degli involucri contenti 2 grammi di cocaina, 18 grammi di marijuana, nonché la somma di 250 euro in banconote, probabile provento dell’attività illecita.

Dalla successiva perquisizione presso il proprio domicilio è stata rinvenuta, sempre come riferito dalla polizia, e sequestrata altra la droga, occultata in piccoli involucri di cellophane, quantificata complessivamente in 425 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, circa 12 grammi di ketamina, di un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento.

Il 21enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ed a seguito dell’udienza di convalida per direttissima il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.